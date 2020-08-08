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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Не сыгравший ни одного матча в сезоне Дюрант получит $ 1 млн за выход «Нетс» в плей-офф

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, не сыгравший в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, получит бонус в размере $ 1 млн за выход команды в плей-офф, сообщает TalkBasket.

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Источник: AP 2020

Напомним, «Бруклин» одержал победу над «Сакраменто» и обеспечил себе выход в плей-офф.

Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Невзирая на то что сезон НБА был приостановлен в середине марта и будет возобновлён лишь в конце июля, шансов на возвращение игрока в строй практически нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, форвард стал игроком «Бруклин Нетс» в минувшее межсезонье, но так и не провёл за команду ни одного матча. Дюрант в конце минувшего сезона, защищая цвета «Голден Стэйт Уорриорз», получил тяжёлую травму.

Ожидается, что с возвращением Кевина Дюранта в игру команда «Бруклин Нетс» станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.

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