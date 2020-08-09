«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд в НБА, проиграв «Индиане»
ТАСС, 9 августа. «Индиана» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 116:111.
ТАСС, 9 августа. «Индиана» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 116:111.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший 39 очков. Также на его счету пять подборов и одна передача. В составе «Лейкерс» 31 очко набрал Леброн Джеймс, сделавший также 8 подборов и семь передач. Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард оформил
«Лейкерс», которые возглавляют таблицу Западной конференции с 51 победой в 69 матчах, потерпели третье поражение подряд. «Индиана» с 43 победами в 70 встречах идет пятой на Востоке.
Пятую победу подряд одержал «Финикс», обыгравший «Майами» со счетом 119:112. Результаты других матчей дня: «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:122; «Денвер» — «Юта» — 134:132 (после второго овертайма); «Даллас» — «Мулуоки» — 136:132.
Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне
Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в