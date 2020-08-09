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10:52 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд в НБА, проиграв «Индиане»

ТАСС, 9 августа. «Индиана» обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 116:111.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Индианы» Ти Джей Уоррен, набравший 39 очков. Также на его счету пять подборов и одна передача. В составе «Лейкерс» 31 очко набрал Леброн Джеймс, сделавший также 8 подборов и семь передач. Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард оформил дабл-дабл — 10 очков и 12 подборов.

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«Лейкерс», которые возглавляют таблицу Западной конференции с 51 победой в 69 матчах, потерпели третье поражение подряд. «Индиана» с 43 победами в 70 встречах идет пятой на Востоке.

Пятую победу подряд одержал «Финикс», обыгравший «Майами» со счетом 119:112. Результаты других матчей дня: «Портленд» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:122; «Денвер» — «Юта» — 134:132 (после второго овертайма); «Даллас» — «Мулуоки» — 136:132.

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Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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