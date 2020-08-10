«Портленд» победил «Филадельфию» в матче НБА, Лиллард набрал 51 очко

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 51 очко. Также на его счету 3 подбора и 7 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал защитник Джош Ричардсон (34).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f462f5f1cb97e9d87c4" data-vnd="3f462f5f1cb97e9d87c4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f462f5f1cb97e9d87c4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Портленд» занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 72 матчах. «Филадельфия» идет шестой на Востоке с 42 победами в 70 играх.

В других матчах дня «Оклахома» обыграла «Вашингтон» (121:103), «Торонто» победил «Мемфис» (108:99), «Нью-Орлеан» уступил «Сан-Антонио» (113:122), «Бостон» в овертайме оказался сильнее «Орландо» (122:119), «Сакраменто» проиграл «Хьюстону» (112:129), «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Бруклину» (120:129).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».