«Портленд» победил «Филадельфию» в матче НБА, Лиллард набрал 51 очко
ТАСС, 10 августа. «Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 124:121.
ТАСС, 10 августа. «Портленд» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 124:121.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 51 очко. Также на его счету 3 подбора и 7 передач. В составе проигравших больше всех очков набрал защитник Джош Ричардсон (34).
«Портленд» занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 33 победы в 72 матчах. «Филадельфия» идет шестой на Востоке с 42 победами в 70 играх.
В других матчах дня «Оклахома» обыграла «Вашингтон» (121:103), «Торонто» победил «Мемфис» (108:99), «Нью-Орлеан» уступил «Сан-Антонио» (113:122), «Бостон» в овертайме оказался сильнее «Орландо» (122:119), «Сакраменто» проиграл «Хьюстону» (112:129), «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Бруклину» (120:129).
Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне