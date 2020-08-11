Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.08
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Буше помог «Торонто» обыграть «Милуоки». «Майами» разгромил «Индиану»

В США завершились две встречи регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: AP 2020

В первом матче в Киссими (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус», «Торонто Рэпторс» в упорной борьбе в качестве номинальных гостей обыграл «Милуоки Бакс» — 114:106.

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс канадский форвард Крис Буше, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 2 передач.

В следующей встрече игрового дня, проходившей в Реюньоне (США) на арене «Виза Атлетик Центр», «Майами Хит» разгромил «Индиану Пэйсерс» — 114:92.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал американский лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который собрал дабл-дабл из 19 очков, 11 подборов и 5 передач.

«Милуоки Бакс» продлил свою серию поражений до 3 матчей, но по-прежнему является лидером Восточной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт 2-м. «Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс», являющиеся участниками той же конференции, занимают 4-е и 5-е места соответственно.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
Ekuriren Sport: Футболист ЦСКА арендован клубом из Швеции
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь