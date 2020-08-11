Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» в упорной встрече обыграть «Денвер»

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 35-летний американский звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 12 передач и 1 подбора. На счету Энтони Дэвиса 27 очков, 6 подборов и 5 передач, Кайл Кузма набрал 25 очков и 6 подборов. В составе «Денвера» самым результативным стал Пи Джей Дозьер — 18 очков.