«Милуоки» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА

Источник: AP 2020

В составе «Милуоки» самым результативным стал Брук Лопес (24 очка). У «Вашингтона» больше всего очков набрал Руи Хатимура (20).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8f1471221439eb55763a" data-vnd="8f1471221439eb55763a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8f1471221439eb55763a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Милуоки» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, клуб одержал 56 побед при 16 поражениях, «Вашингтон» располагается на десятой строчке (24 победы, 47 поражений).

Также в ночь со вторника на среду «Портленд» обыграл «Даллас» со счетом 134:131, разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард набрал 61 очко. Лиллард стал шестым игроком в истории НБА, трижды набравшим 60 и более очков за игру. «Бостон» переиграл «Мемфис» (122:107), «Финикс» победил «Филадельфию» (130:117), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Хьюстона» (123:105), «Бруклин» взял верх над «Орландо» (108:96), «Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» (112:106).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции.