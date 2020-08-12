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12:25 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 12 августа. «Милуоки» переиграл «Вашингтон» со счетом 126:113 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

В составе «Милуоки» самым результативным стал Брук Лопес (24 очка). У «Вашингтона» больше всего очков набрал Руи Хатимура (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милуоки» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, клуб одержал 56 побед при 16 поражениях, «Вашингтон» располагается на десятой строчке (24 победы, 47 поражений).

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Также в ночь со вторника на среду «Портленд» обыграл «Даллас» со счетом 134:131, разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард набрал 61 очко. Лиллард стал шестым игроком в истории НБА, трижды набравшим 60 и более очков за игру. «Бостон» переиграл «Мемфис» (122:107), «Финикс» победил «Филадельфию» (130:117), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Хьюстона» (123:105), «Бруклин» взял верх над «Орландо» (108:96), «Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» (112:106).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции.

Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

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