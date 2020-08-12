«Милуоки» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА
ТАСС, 12 августа. «Милуоки» переиграл «Вашингтон» со счетом 126:113 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 12 августа. «Милуоки» переиграл «Вашингтон» со счетом 126:113 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе «Милуоки» самым результативным стал Брук Лопес (24 очка). У «Вашингтона» больше всего очков набрал Руи Хатимура (20).
«Милуоки» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, клуб одержал 56 побед при 16 поражениях, «Вашингтон» располагается на десятой строчке (24 победы, 47 поражений).
Также в ночь со вторника на среду «Портленд» обыграл «Даллас» со счетом 134:131, разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард набрал 61 очко. Лиллард стал шестым игроком в истории НБА, трижды набравшим 60 и более очков за игру. «Бостон» переиграл «Мемфис» (122:107), «Финикс» победил «Филадельфию» (130:117), «Сан-Антонио» оказался сильнее «Хьюстона» (123:105), «Бруклин» взял верх над «Орландо» (108:96), «Сакраменто» обыграл «Нью-Орлеан» (112:106).
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