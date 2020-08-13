«Хьюстон» потерял Уэстбрука из-за травмы

У баскетболиста выявлено растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра. из-за этого баскетболист пропустит матч с «Филадельфия Севенти Сиксерс».



Повторное обследование Уэстбрук пройдёт перед стартом матчей плей-офф.



За два матча до завершения регулярного чемпионата «Хьюстон Рокетс» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.



Расселл Уэстбрук в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА в среднем набирает 27,2 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 7,0 результативной передачи за 35 минут и 57 секунд игрового времени.