«Хьюстон» проиграл «Индиане» в матче НБА, несмотря на 45 очков Хардена
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Орландо, завершилась со счетом 108:104 (29:33, 22:17, 28:27, 29:27) в пользу «Индианы».
У победителей
Оба клуба ранее обеспечили себе место в
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