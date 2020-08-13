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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хьюстон» проиграл «Индиане» в матче НБА, несмотря на 45 очков Хардена

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Орландо, завершилась со счетом 108:104 (29:33, 22:17, 28:27, 29:27) в пользу «Индианы».

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У победителей дабл-дабл сделал Майлз Тернер (18 очков, 12 подборов), его одноклубник Джастин Холидей также отметился 18 баллами. В составе «Рокетс» 45 очков, 17 подборов и 9 передач записал на свой счет Джеймс Харден.

Оба клуба ранее обеспечили себе место в плей-офф.

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Плей-офф НБА стартует 17 августа.

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