«Клипперс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА
ТАСС, 13 августа. «Денвер» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 111:124 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 13 августа. «Денвер» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 111:124 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе «Клипперс» самым результативным стал Пол Джордж (27 очков). У «Денвера» больше всего очков набрал Джерами Грант (25).
«Клипперс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, клуб одержал 48 побед при 23 поражениях, «Денвер» располагается строчкой ниже (46 побед, 26 поражений).
В других матчах дня «Хьюстон» проиграл «Индиане» (104:108), «Торонто» обыграл «Филадельфию» (125:121), «Оклахома» была сильнее «Майами» (116:115).
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