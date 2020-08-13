«Клипперс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА

Источник: AP 2020

В составе «Клипперс» самым результативным стал Пол Джордж (27 очков). У «Денвера» больше всего очков набрал Джерами Грант (25).

«Клипперс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, клуб одержал 48 побед при 23 поражениях, «Денвер» располагается строчкой ниже (46 побед, 26 поражений).

В других матчах дня «Хьюстон» проиграл «Индиане» (104:108), «Торонто» обыграл «Филадельфию» (125:121), «Оклахома» была сильнее «Майами» (116:115).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».