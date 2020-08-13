Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
25
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Атлетико
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
21
Хоккей. НХЛ
14.08
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
00:30
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
30
Все события
Фоторепортажи
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
9«Бавария» во второй раз подряд разгромила «Челси»
13:02 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 13 августа. «Денвер» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 111:124 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2020

В составе «Клипперс» самым результативным стал Пол Джордж (27 очков). У «Денвера» больше всего очков набрал Джерами Грант (25).

«Клипперс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, клуб одержал 48 побед при 23 поражениях, «Денвер» располагается строчкой ниже (46 побед, 26 поражений).

В других матчах дня «Хьюстон» проиграл «Индиане» (104:108), «Торонто» обыграл «Филадельфию» (125:121), «Оклахома» была сильнее «Майами» (116:115).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».

Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции. Если занявшая восьмое место команда опередит девятую более чем на четыре победы, то она тоже выйдет в плей-офф. В случае меньшей разницы клубы проведут очное противостояние, при этом занявшей девятую строчку команде для квалификации необходимо одержать две победы подряд.

 Посадить в мешок и бросить в Яузу: Павлюченко о судействе в матче "Спартака" и "Сочи"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
ЛЧ, мы тебя ждали. ПСЖ устроил ремейк финала МЮ — «Бавария»
Громкий провал Овечкина. Русский снайпер снова не забил
«Ждем наказаний»: РФС признал ошибку, «Спартак» жаждет крови
Что такое бигмаркет и как не потеряться в мире ставок
Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» (фото)
Русский хоккеист зарядил в лицо канадскому ветерану: видео
В Русский Танк верили, а он подарил «Ванкуверу» победный гол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь