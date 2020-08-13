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13:03 (мск), источник: ТАСС

Определились пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции

ТАСС, 13 августа. Стали известны пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Восточной конференции.

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Источник: AP 2020
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«Милуоки» сыграет с «Орландо», «Торонто» — с «Бруклином», «Бостон» — с «Филадельфией», «Майами» — с «Индианой».

На Западе на данный момент определены три пары из четырех: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас», «Хьюстон» — «Оклахома», «Денвер» — «Юта».

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. Плей-офф стартует 17 августа.

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