Определились пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции
ТАСС, 13 августа. Стали известны пары первого раунда
ТАСС, 13 августа. Стали известны пары первого раунда
«Милуоки» сыграет с «Орландо», «Торонто» — с «Бруклином», «Бостон» — с «Филадельфией», «Майами» — с «Индианой».
На Западе на данный момент определены три пары из четырех: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас», «Хьюстон» — «Оклахома», «Денвер» — «Юта».
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо.