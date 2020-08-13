Определились пары первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции

Источник: AP 2020

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«Милуоки» сыграет с «Орландо», «Торонто» — с «Бруклином», «Бостон» — с «Филадельфией», «Майами» — с «Индианой».

На Западе на данный момент определены три пары из четырех: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас», «Хьюстон» — «Оклахома», «Денвер» — «Юта».