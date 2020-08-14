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14 августа, источник: Спорт РИА Новости

Трипл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» победить «Милуоки»

«Мемфис Гриззлис» обыграл «Милуоки Бакс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Встреча в Орландо завершилась со счетом 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32). В составе «Гриззлис» по трипл-даблу сделали Йонас Валанчюнас (26 очков, 19 подборов, 12 результативных передач) и Джа Морант (12 очков, 13 подборов, 10 передач), самым результативным в команде стал Диллон Брукс (31 очко). У «Бакс» наибольшее количество очков набрал Брук Лопес (19).

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Благодаря победе «Мемфис» гарантировал себе участие в стыковых матчах за место в плей-офф в Западной конференции. Также в них может попасть «Финикс», обыгравший «Даллас» со счетом 128:102. Это случится в случае поражения «Портленда» от «Бруклина».

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа, но может быть сдвинут на более раннюю дату, если не возникнет необходимости проводить дополнительные игры для определения участников плей-офф.

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