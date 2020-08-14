Трипл-даблы Валанчюнаса и Моранта помогли «Мемфису» победить «Милуоки»
«Мемфис Гриззлис» обыграл «Милуоки Бакс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мемфис Гриззлис» обыграл «Милуоки Бакс» в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32). В составе «Гриззлис» по
Благодаря победе «Мемфис» гарантировал себе участие в стыковых матчах за место в
После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все клубы проводят по 8 матчей для определения посева в