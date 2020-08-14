«Сан-Антонио» не сыграет в плей-офф НБА впервые с 1997 года
ТАСС, 14 августа. «Сан-Антонио» проиграл «Юте» со счетом 112:118 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 14 августа. «Сан-Антонио» проиграл «Юте» со счетом 112:118 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал Келдон Джонсон (24 очка). У «Юты» больше всего очков набрал Рэйджон Такер (18).
«Сан-Антонио» потерял шансы на выход в
Результаты других матчей игрового дня: «Бостон» — «Вашингтон» (90:96), «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» (122:136), «Мемфис» — «Милуоки» (119:106), «Финикс» — «Даллас» (128:102), «Орландо» — «Нью-Орлеан» (133:127), «Бруклин» — «Портленд» (133:134).
Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне
Команды сыграют по восемь матчей, выбранных из оставшихся встреч регулярного сезона. Напрямую в