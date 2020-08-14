«Сан-Антонио» не сыграет в плей-офф НБА впервые с 1997 года

Источник: AP 2020

В составе «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал Келдон Джонсон (24 очка). У «Юты» больше всего очков набрал Рэйджон Такер (18).

«Сан-Антонио» потерял шансы на выход в плей-офф и не сыграет в матчах навылет впервые с 1997 года. Также впервые с сезона-96/97 «Сперс» одержали меньше 50% побед в регулярном чемпионате. За всю историю НБА только двум клубам удавалось выходить в плей-офф 22 сезона подряд — «Сан-Антонио» и «Филадельфии». «Сперс» являются пятикратными чемпионами НБА.

Результаты других матчей игрового дня: «Бостон» — «Вашингтон» (90:96), «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» (122:136), «Мемфис» — «Милуоки» (119:106), «Финикс» — «Даллас» (128:102), «Орландо» — «Нью-Орлеан» (133:127), «Бруклин» — «Портленд» (133:134).

Розыгрыш возобновился 31 июля, доигрывают его 22 команды, все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. В число участников попали клубы, которые на момент приостановки находились в зоне плей-офф (первые восемь мест в каждой конференции). Также продолжают сезон и команды, отстававшие не более чем на шесть побед от них. Из клубов Западной конференции в этот список попали «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс», из команд Восточной конференции — «Вашингтон».