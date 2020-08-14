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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» и «Мемфис» сыграют в стыковых матчах за место в плей-офф НБА

Баскетболисты «Портленда» и «Мемфиса» сыграют в стыковых матчах за 8-е место в Западной конференции НБА, дающее право участия в плей-офф.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» с 35 победами завершил выступление в регулярном чемпионате на 8-м месте в конференции, «Мемфис» (34 победы) — на 9-м. Так как команда, занявшая восьмое место, не опережает девятую более чем на 4 победы, они сыграют между собой за 8-е место в конференции.

Чтобы удержать за собой 8-ю строчку, «Портленду» достаточно обыграть «Мемфис» в одном матче, тогда как «Гриззлис» необходимо победить дважды. Первая игра раунда плей-ин состоится 15 августа, вторая, если потребуется, пройдет на следующий день.

Победитель выйдет в плей-офф, где его соперником в первом раунде станет сильнейшая команда Запада «Лос-Анджелес Лейкерс».

Все матчи возобновленного после паузы из-за коронавируса сезона НБА проходят в Орландо.

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