«Портленд» и «Мемфис» сыграют в стыковых матчах за место в плей-офф НБА

«Портленд» с 35 победами завершил выступление в регулярном чемпионате на 8-м месте в конференции, «Мемфис» (34 победы) — на 9-м. Так как команда, занявшая восьмое место, не опережает девятую более чем на 4 победы, они сыграют между собой за 8-е место в конференции.