«Портленд» и «Мемфис» сыграют в стыковых матчах за место в плей-офф НБА
Баскетболисты «Портленда» и «Мемфиса» сыграют в стыковых матчах за 8-е место в Западной конференции НБА, дающее право участия в
Баскетболисты «Портленда» и «Мемфиса» сыграют в стыковых матчах за 8-е место в Западной конференции НБА, дающее право участия в
«Портленд» с 35 победами завершил выступление в регулярном чемпионате на 8-м месте в конференции, «Мемфис» (34 победы) — на 9-м. Так как команда, занявшая восьмое место, не опережает девятую более чем на 4 победы, они сыграют между собой за 8-е место в конференции.
Чтобы удержать за собой 8-ю строчку, «Портленду» достаточно обыграть «Мемфис» в одном матче, тогда как «Гриззлис» необходимо победить дважды. Первая игра раунда
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