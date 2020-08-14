Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Ахмат
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
15.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас Старз
Калгари Флэймз
54
Хоккей. НХЛ
15.08
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
23
Все события
Фоторепортажи
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
12:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс повторил рекорд Абдул-Джаббара по результативности

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В матче регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» (122:136) Леброн набрал 17 очков, пробив отметку в 1500 очков в сезоне-2019/20. Джеймс набирает 1500 или больше очков на протяжении всех 17 сезонов своей профессиональной карьеры, ранее такое достижение покорялось только Абдул-Джаббару.

Ни один другой игрок в истории НБА не смог набирать 1500 или больше очков более 13 сезонов подряд. Из ныне действующих баскетболистов никто, кроме Леброна, не набирал такое количество очков на протяжении 8 сезонов кряду.

 «Я знаю себе цену». Хабиб — о растущих гонорарах
Что будет с чемпионатом мира в Белоруссии... В Латвии, где также пройдет турнир, уже паникуют
Первый матч после скандала: «Спартак» примет «Ахмат» во 2-м туре
Молодая русская звезда забивает и отдает. Свечников тащит в НХЛ
Футболист сборной Южной Кореи стал игроком «Рубина»
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Протесты в Белоруссии угрожают проведению ЧМ-2021
Радулов раздавал передачи, глупо удалялся и чуть не отнял победу
Уткин жестко ответил фанатам «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь