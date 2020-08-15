Баскетболисты «Индианы» переиграли «Майами» в матче НБА
«Индиана Пэйсерс» взяла верх над «Майами Хит» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА.
«Индиана Пэйсерс» взяла верх над «Майами Хит» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА.
Игра в Орландо закончилась со счетом 109:92 (28:13, 30:31, 26:26, 25:22) в пользу «Пэйсерс». Самым результативным в составе победителей стал Дуг Макдермотт, набравший 23 очка, а Ализе Джонсон оформил
«Индиана» завершила регулярный чемпионат на четвертом месте, а «Майами» стал пятым. Команды встретятся между собой в первом раунде