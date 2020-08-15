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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Индианы» переиграли «Майами» в матче НБА

«Индиана Пэйсерс» взяла верх над «Майами Хит» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020
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Игра в Орландо закончилась со счетом 109:92 (28:13, 30:31, 26:26, 25:22) в пользу «Пэйсерс». Самым результативным в составе победителей стал Дуг Макдермотт, набравший 23 очка, а Ализе Джонсон оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и 17 подборов. У «Хит» лидерами по результативности стали Кендрик Нанн и Соломон Хилл, набравшие 23 и 21 очко соответственно.

«Индиана» завершила регулярный чемпионат на четвертом месте, а «Майами» стал пятым. Команды встретятся между собой в первом раунде плей-офф.

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