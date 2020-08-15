Баскетболисты «Индианы» переиграли «Майами» в матче НБА

Игра в Орландо закончилась со счетом 109:92 (28:13, 30:31, 26:26, 25:22) в пользу «Пэйсерс». Самым результативным в составе победителей стал Дуг Макдермотт, набравший 23 очка, а Ализе Джонсон оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и 17 подборов. У «Хит» лидерами по результативности стали Кендрик Нанн и Соломон Хилл, набравшие 23 и 21 очко соответственно.