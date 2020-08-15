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11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» разгромила «Хьюстон» с разницей 38 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Филадельфию Сиксерс».

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Встреча состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась разгромной победой номинальных гостей со счётом 134:96.

В составе победителем самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 18 очков. Джоэл Эмбиид записал в свой актив 14 очков. Лучшей результативностью в составе «Хьюстона» отличился Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 передач. Джефф Грин набрал 17 очков.

«Хьюстон Рокетс» потерпел третье поражение подряд. «Филадельфия Сиксерс» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений. Этот матч стал для команд последним в регулярном чемпионате.

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