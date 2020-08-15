Игрок «Портленда» Лиллард признан лучшим игроком НБА в матчах за посев

Источник: AP 2020

Розыгрыш нынешнего сезона НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. После возобновления чемпионата матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Для определения посева в конференции и участников плей-офф все клубы провели по восемь встреч.

Лучших определяло жюри, составленное из спортивных журналистов и телевещателей, освещающих матчи с места событий. Лиллард был признан лучшим игроком единогласно.

Лиллард помог «Портленду» одержать шесть побед после рестарта сезона, набирая 37,6 очка, совершая 4,3 подбора и отдавая 9,6 передачи в среднем за игру. Кроме защитника «Трэйл Блэйзерс» в символическую пятерку по итогам матчей за посев вошли Девин Букер («Финикс Санз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») и Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерс»).