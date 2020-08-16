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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все участники плей-офф НБА

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Определились все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона.

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Источник: Reuters

Последним участником матчей на вылет стал «Портленд Трэйл Блэйзерс», который в субботу обыграл в матче за выход в плей-офф «Мемфис Гриззлис» со счетом 126:122.

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В первом раунде плей-офф «Портленд» сыграет с победителем Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Остальные пары плей-офф Западной конференции выглядят следующим образом:

«Лос-Анджелес Клипперс» (2-е место) — «Даллас Маверикс» (7);.

«Денвер Наггетс» (3) — «Юта Джаз» (6);.

«Оклахома-Сити Тандер» (4) — «Хьюстон Рокетс» (5).

Пары плей-офф Восточной конференции:

«Милуоки Бакс» (1) — «Орландо Мэджик» (8);.

«Торонто Рэпторс» (2) — «Бруклин Нетс» (7);.

«Бостон Селтикс» (3) — «Филадельфия Севенти Сиксерз» (6);.

«Майами Хит» (4) — «Индиана Пэйсерз» (5).

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