Определились все участники плей-офф НБА
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Определились все участники
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Определились все участники
Последним участником матчей на вылет стал «Портленд Трэйл Блэйзерс», который в субботу обыграл в матче за выход в
В первом раунде
Остальные пары
«Лос-Анджелес Клипперс» (2-е место) — «Даллас Маверикс» (7);.
«Денвер Наггетс» (3) — «Юта Джаз» (6);.
«Оклахома-Сити Тандер» (4) — «Хьюстон Рокетс» (5).
Пары
«Милуоки Бакс» (1) — «Орландо Мэджик» (8);.
«Торонто Рэпторс» (2) — «Бруклин Нетс» (7);.
«Бостон Селтикс» (3) — «Филадельфия Севенти Сиксерз» (6);.
«Майами Хит» (4) — «Индиана Пэйсерз» (5).