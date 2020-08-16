Баскетболист «Портленда» Лиллард признан MVP рестарта сезона НБА
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард признан самым ценным игроком (MVP) матчей для определения посева
Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард признан самым ценным игроком (MVP) матчей для определения посева
В субботу «Портленд» победил «Мемфис» в матче
Лучшим тренером игр за посев стал Монти Уильямс из «Финикса». «Санз» выиграли все восемь матчей, но этого не хватило команде, чтобы завоевать право сыграть на стадии
После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. Сначала 22 клуба проводили по восемь матчей для определения посева в