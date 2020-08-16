Баскетболист «Портленда» Лиллард признан MVP рестарта сезона НБА

Источник: AP 2020

В субботу «Портленд» победил «Мемфис» в матче плей-ин (126:122) и завоевал последнюю путевку в плей-офф НБА. Лиллард за восемь матчей после возобновления сезона в среднем набирал 37,6 очка и отдавал 9,6 результативной передачи.

Лучшим тренером игр за посев стал Монти Уильямс из «Финикса». «Санз» выиграли все восемь матчей, но этого не хватило команде, чтобы завоевать право сыграть на стадии плей-ин.