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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист «Портленда» Лиллард признан MVP рестарта сезона НБА

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард признан самым ценным игроком (MVP) матчей для определения посева плей-офф НБА, сообщается на сайте лиги.

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Источник: AP 2020

В субботу «Портленд» победил «Мемфис» в матче плей-ин (126:122) и завоевал последнюю путевку в плей-офф НБА. Лиллард за восемь матчей после возобновления сезона в среднем набирал 37,6 очка и отдавал 9,6 результативной передачи.

Лучшим тренером игр за посев стал Монти Уильямс из «Финикса». «Санз» выиграли все восемь матчей, но этого не хватило команде, чтобы завоевать право сыграть на стадии плей-ин.

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо. Сначала 22 клуба проводили по восемь матчей для определения посева в плей-офф, который должен стартовать 17 августа.

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