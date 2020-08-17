Сюда просится другой. Леброн больше не MVP Запада?

Кто может сломать планы Короля на очередной титул НБА и вернет ли Крис Пол должок «Хьюстону». Прогноз на плей-офф Западной конференции НБА дал участник Матча всех звезд НБА-2004, один из лучших игроков в истории «Юты» Андрей Кириленко. Батлер или Сабонис: «Майами» и «Индиана» устроят жару на Востоке «Лейкерс» (1) — «Потрленд» (8)
К этой паре будет приковано больше всего внимания во всем первом раунде плей-офф. Баскетболисты «Портленда» показали максимальное желание и максимум концентрации после рестарта сезона. То, что сейчас делает на площадке Дэмиэн Лиллард — это уровень MVP. В последних трех матчах регулярного сезона-2019/20 он наколотил 154 очка: 51 — для «Филадельфии», 61 — для «Далласа», 42 — для «Бруклина». Общая разница, с которой «Портленд» выиграл эти встречи, составила всего лишь 7 очков. Последним кто также уверенно действовал с позиции первого и второго был Аллен Айверсон.
В «Лейкерс» понимают, что Лиллард в огне, поэтому ломают голову, кто будет его держать. Будет ли это многоопытный Джей Ар Смит или Дион Уэйтерс. За этим интересно понаблюдать. Второй важный момент в пользу «Портленда» — вдохновенная игра Юсуфа Нуркича. В «пузыре» боснийский центровой, потерявший бабушку из-за коронавируса, доказал, что против фундаментального классического центра не сработает ни одно оружие. Юсуф один из 4−5 игроков НБА, которые играют в рабочий-крестьянский баскетбол, но делает это так хорошо, что затаскивают свои команды в плей-офф. При этом, важно понимать, что «Лейкерс» фаворит этого противостояния. По первым двум матчам будет понятно, помогла ли калифорнийцам ротация состава в Орландо. Если Леброн и Дэвис набирали ритм в «пузыре», то это хорошо, но если они потеряли игровой тонус — то это может пойти в минус.
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Публикация от Los Angeles Lakers (@lakers) 13 Авг 2020 в 9:40 PDT.
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Регулярный сезон: 2:1 в пользу «Лейкерс»
Прогноз «СЭ»: победа 4:2 в пользу «Лейкерс».
— Если бы это серия проходила в классическом формате, когда у одного из клубов есть преимущество своей площадки, то я бы сказал, что «Лейкерс» фаворит этой пары, — отметил «СЭ» Андрей Кириленко. — Но после игр в «пузыре» и тех перфомансов, которые выдает Лиллард, я скажу, что у клуба из Лос-Анджелеса могут быть проблемы. Думаю, что борьба будет в каждом матче. Возможно, «Лейкерс» выиграет 4:0, но легких игр у озерников не предвидится. Все-таки у них нет разыгрывающего, способного противостоять Лилларду. Брэдли и Рондо — не играют в Орландо. Правда, и у «Портленда» нет оружия против Леброна. Если с Дэвисом Нуркич может вполне справиться, то Леброн будет набирать свои дежурные дабл-даблы в играх на вылет.
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Публикация от Damian Lillard (@damianlillard) 13 Авг 2020 в 11:33 PDT.
«Клипперс» (2) — «Даллас» (7)
«Клипперс» — один из главных претендентов на победу в сезоне. На всех позициях команда выглядит очень достойно. Пол Джордж забыл про все болячки, Кавай играл в «пузыре» в режиме круиз-контроля, явно экономя свою магию на плей-офф. Отсутствие классного центрового не сказалось на команде. Мориис, Ноа и Харрелл — в большом порядке. Надо понимать, продолжит ли Пол Джордж играть так же дисциплинированно и быть второй скрипкой команды, и сможет ли Кавай обойтись без повреждений.
Но даже если все пойдет по сценарию «Клипперс» их соперникам есть чем ответить. Многие хотят видеть Луку Дончича в статусе MVP, а для этого ему надо ярко показать себя в играх на вылет. Его может остановить перегруженность — готов его молодой организм выдерживать по 30 минут в плей-офф. Все-таки это другая история, нежели регулярный сезон, где соперники не так усердствуют в защите. Плюс держать словенца будет хорошо знакомый российской публике — Патрик Беверли — один из лучших персональщиков НБА. Это будет очень интересная дуэль, которая может перечеркнуть все надежды «Далласа».
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Публикация от LA Clippers (@laclippers) 16 Авг 2020 в 2:51 PDT.
Регулярный сезон: 3:0 в пользу «Клипперс»
Прогноз «СЭ»: победа 4:2 в пользу «Клипперс».
— Мне симпатичен «Даллас», во много благодаря великолепным действиям европейцев — Дончича и Порзингиса, — сказал Андрей Кириленко. — Но «Клипперс» — фаворит этой серии, они играют организованнее. У них нет разрыва между лидерами и остальными. «Маверикс» в этом плане есть куда расти — Лука и Кристапс пока перетягивают одеяло на себя, а в плей-офф такое практически всегда не работает. При этом мне было бы приятно, если «Даллас» победил, хоть я и симпатизирую Каваю. Мне нравится команда и хозяин клуба Марк Кьюбан, который прививает своему детищу правильный менталитет и атмосферу.
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Публикация от Kristaps Porzingis (@kporzee) 9 Авг 2020 в 1:31 PDT.
«Денвер» (3) — «Юта» (6)
Эта пара была украшением любого раунда плей-офф, если бы не одно «но». Ключевой игрок «Юты» Майк Конли покинул «пузырь» в связи с рождением сына. Теперь он пропустит как минимум два матча серии — и это огромная потеря для Куина Снайдера. Если разыгрывающий вернется при счете 0:2 — спастись клубу из Солт-Лейк-Сити будет непросто. Богданович пока слишком молод, чтобы в одиночку выигрывать серии. Все-таки «Денвер» сейчас представляет серьезную силу. Неожиданно отлично себя проявляет Майкл Портер, вошедший в символическую сборную в Орландо. Конечно, его опыта может не хватить в плей-офф, но на такой случай есть Никола Йокич. Серб гораздо техничнее Руди Гобера, которого в защите может хорошенько замучить Мэйсон Пламли.
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Публикация от Denver Nuggets (@nuggets) 17 Авг 2020 в 5:00 PDT.
Регулярный сезон: 2:1 в пользу «Денвера»
Прогноз «СЭ»: победа 4:2 в пользу «Денвера».
— «Денвер» — фаворит, но я буду болеть за свою родную команду, — пояснил Андрей Кириленко. — «Юта» всегда была неуступчивым бойцом, и в этом раз, я уверен, что они дадут бой. Да, у «Денвера» более опытная команда, но игры в «пузыре» показали, что у них тоже хватает слабых мест. Надеюсь, что Куин Снайдер сможет ими воспользоваться даже в отсутствии Конли.
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