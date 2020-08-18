«Бостон» победил «Филадельфию» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум , который оформил дабл-дабл — 32 очка и 13 подборов. В составе «Филадельфии» 26 очков и 16 подборов на счету центрового Джоэля Эмбиида.

Вторая игра серии ¼ финала Восточной конференции состоится 20 августа (начало — 01:30 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.