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10:59 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Филадельфию» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА

ТАСС, 18 августа. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 109:101 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл — 32 очка и 13 подборов. В составе «Филадельфии» 26 очков и 16 подборов на счету центрового Джоэля Эмбиида.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая игра серии ¼ финала Восточной конференции состоится 20 августа (начало — 01:30 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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