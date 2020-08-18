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11:11 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА, несмотря на 42 очка Дончича

ТАСС, 18 августа. «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Далласа» со счетом 118:110 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 42 очка. Также он сделал 9 передач и 7 подборов. В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Кавай Леонард — 29 очков и 12 подборов. Его партнер по команде форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Даллас» Кристапс Порзингис был удален в третьей четверти за второй технический фол.

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Дончич установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютной игре плей-офф в карьере. Раньше словенца (21 год, 171 день) 40 и более очков в плей-офф набирали Мэджик Джонсон (20 лет, 276 дней) и Леброн Джеймс (21 год, 119 дней и 21 год, 124 дня).

Словенец был выбран на драфте НБА 2018 года «Атлантой» под третьим номером. Права на игрока были обменяны в «Даллас» на пятый пик драфта (Трэй Янг) и защищенный пик драфта-2019. В его первом сезоне в НБА «Даллас» занял 14-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 20 августа (начало — 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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