«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА, несмотря на 42 очка Дончича
ТАСС, 18 августа. «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Далласа» со счетом 118:110 в первом матче серии первого раунда
ТАСС, 18 августа. «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Далласа» со счетом 118:110 в первом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 42 очка. Также он сделал 9 передач и 7 подборов. В составе победителей
Форвард «Даллас» Кристапс Порзингис был удален в третьей четверти за второй технический фол.
Дончич установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютной игре
Словенец был выбран на драфте НБА 2018 года «Атлантой» под третьим номером. Права на игрока были обменяны в «Даллас» на пятый пик драфта (Трэй Янг) и защищенный пик драфта-2019. В его первом сезоне в НБА «Даллас» занял 14-е место в Западной конференции и не вышел в
Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 20 августа (начало — 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.