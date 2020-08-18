«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче плей-офф НБА, несмотря на 42 очка Дончича

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 42 очка. Также он сделал 9 передач и 7 подборов. В составе победителей дабл-дабл оформил форвард Кавай Леонард — 29 очков и 12 подборов. Его партнер по команде форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ea72b52504b9af113ea4" data-vnd="ea72b52504b9af113ea4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ea72b52504b9af113ea4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Даллас» Кристапс Порзингис был удален в третьей четверти за второй технический фол.

Дончич установил новый рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютной игре плей-офф в карьере. Раньше словенца (21 год, 171 день) 40 и более очков в плей-офф набирали Мэджик Джонсон (20 лет, 276 дней) и Леброн Джеймс (21 год, 119 дней и 21 год, 124 дня).

Словенец был выбран на драфте НБА 2018 года «Атлантой» под третьим номером. Права на игрока были обменяны в «Даллас» на пятый пик драфта (Трэй Янг) и защищенный пик драфта-2019. В его первом сезоне в НБА «Даллас» занял 14-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.