«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче плей-офф НБА. Харден набрал 37 очков
ТАСС, 19 августа. «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» со счетом 123:108 в первом матче серии первого раунда
ТАСС, 19 августа. «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» со счетом 123:108 в первом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил
Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 20 августа (начало — 22:30 мск). В сериях ¼ финала Восточной конференции «Милуоки» проиграл в первом матче «Орландо» (110:122), «Индиана» уступила «Майами» (101:113).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.