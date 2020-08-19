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11:52 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче плей-офф НБА. Харден набрал 37 очков

ТАСС, 19 августа. «Хьюстон» выиграл у «Оклахомы» со счетом 123:108 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 подборов. В составе «Оклахомы» 29 очков на счету Данило Галлинари, дабл-даблы в активе бывшего защитника «Хьюстона» Криса Пола (20 очков, 10 подборов, 9 передач) и центрового Стивена Адамса (17 очков, 12 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 20 августа (начало — 22:30 мск). В сериях ¼ финала Восточной конференции «Милуоки» проиграл в первом матче «Орландо» (110:122), «Индиана» уступила «Майами» (101:113).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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