«Хьюстон» обыграл «Оклахому» в матче плей-офф НБА. Харден набрал 37 очков

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл — 37 очков и 11 подборов. В составе «Оклахомы» 29 очков на счету Данило Галлинари, дабл-даблы в активе бывшего защитника «Хьюстона» Криса Пола (20 очков, 10 подборов, 9 передач) и центрового Стивена Адамса (17 очков, 12 подборов).