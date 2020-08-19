Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Портленду» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 19 августа. «Портленд» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 100:93 в первом матче серии первого раунда
ТАСС, 19 августа. «Портленд» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 100:93 в первом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, который набрал 34 очка.
Джеймс установил собственный рекорд по количеству передач в матче
«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции. «Милуоки» стал первым на Востоке, в первом матче
Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 21 августа (начало — 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.