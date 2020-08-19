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11:55 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Портленду» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 19 августа. «Портленд» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 100:93 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, который набрал 34 очка. Дабл-дабл оформили его партнеры по команде центровой Юсуф Нуркич (16 очков, 14 подборов) и форвард Кармело Энтони (11 очков, 10 подборов). В составе «Лейкерс» трипл-дабл на счету форварда Леброна Джеймса (23 очка, 17 подборов, 16 передач), дабл-дабл у форварда Энтони Дэвиса (28 очков, 11 подборов).

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Джеймс установил собственный рекорд по количеству передач в матче плей-офф. Он является первым игроком «Лейкерс», сделавшим 15 или более передач в матче плей-офф после Мэджика Джонсона, который в пятой игре финала НБА 1991 года против «Чикаго» набрал 20 результативных пасов.

«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Западной конференции. «Милуоки» стал первым на Востоке, в первом матче плей-офф команда уступила «Орландо». Оба победителя регулярного чемпионата в конференциях проигрывали первый матч в плей-офф только в сезоне-2002/03. Тогда с поражений стартовали «Детройт» и «Сан-Антонио», однако в итоге они смогли выиграть серии первого раунда, а «Сан-Антонио» стал чемпионом.

Вторая игра серии ¼ финала Западной конференции состоится 21 августа (начало — 04:00 мск). Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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