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11:32 (мск), источник: ТАСС

«Клипперс» проиграли «Далласу» в матче плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Леонарда

ТАСС, 20 августа. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:114 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, двукратный MVP финалов НБА сделал дабл-дабл — 35 очков и 10 подборов. Форвард «Лос-Анджелеса» Пол Джордж набрал 14 очков и сделал 10 подборов. У «Далласа» 28 очков в активе Луки Дончича, 23 очка при 7 подборах набрал Кристапс Порзингис. Дончич в двух первых матчах плей-офф в карьере набрал 70 очков, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара, который в своих двух дебютных встречах записал в актив 69 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед — 1−1. Третья игра состоится 22 августа (начало — 04:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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