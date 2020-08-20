«Клипперс» проиграли «Далласу» в матче плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Леонарда
ТАСС, 20 августа. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:114 во втором матче серии первого раунда
ТАСС, 20 августа. «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 127:114 во втором матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, двукратный MVP финалов НБА сделал
Счет в серии до четырех побед — 1−1. Третья игра состоится 22 августа (начало — 04:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.