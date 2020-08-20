«Клипперс» проиграли «Далласу» в матче плей-офф НБА, несмотря на 35 очков Леонарда

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Кавай Леонард, двукратный MVP финалов НБА сделал дабл-дабл — 35 очков и 10 подборов. Форвард «Лос-Анджелеса» Пол Джордж набрал 14 очков и сделал 10 подборов. У «Далласа» 28 очков в активе Луки Дончича, 23 очка при 7 подборах набрал Кристапс Порзингис. Дончич в двух первых матчах плей-офф в карьере набрал 70 очков, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара, который в своих двух дебютных встречах записал в актив 69 очков.