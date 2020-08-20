«Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Бостон» во второй раз обыграл «Филадельфию» в серии первого раунда
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Бостон» во второй раз обыграл «Филадельфию» в серии первого раунда
Встреча в Орландо завершилась со счетом 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26) в пользу «Бостона», в составе которого 33 очка набрал Джейсон Тейтум. У «Филадельфии»
«Бостон» ведет в серии до четырех побед — 2−0.
В другом матче «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114) и сравнял счет в серии — 1−1.