«Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА

Встреча в Орландо завершилась со счетом 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26) в пользу «Бостона», в составе которого 33 очка набрал Джейсон Тейтум. У «Филадельфии» дабл-дабл оформили Джоэл Эмбиид (34 очка, 10 подборов) и Тобиас Харрис (13 очков, 11 подборов).