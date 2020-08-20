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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Бостон» во второй раз обыграл «Филадельфию» в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2020

Встреча в Орландо завершилась со счетом 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26) в пользу «Бостона», в составе которого 33 очка набрал Джейсон Тейтум. У «Филадельфии» дабл-дабл оформили Джоэл Эмбиид (34 очка, 10 подборов) и Тобиас Харрис (13 очков, 11 подборов).

«Бостон» ведет в серии до четырех побед — 2−0.

В другом матче «Даллас» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114) и сравнял счет в серии — 1−1.

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