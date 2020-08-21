«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче плей-офф НБА
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала серии
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала серии
Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 111:98.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дануэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шай
Счёт в серии до четырёх побед стал 2−0 в пользу «Хьюстон Рокетс».