«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче плей-офф НБА

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дануэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 29 очков и сделавший 6 подборов.