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09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче плей-офф НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала серии плей-офф Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 111:98.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дануэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 29 очков и сделавший 6 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2−0 в пользу «Хьюстон Рокетс».

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