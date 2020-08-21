Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Клаксвик
Слован Бр
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Даллас Старз
37
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Интер
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
04
Хоккей. НХЛ
22.08
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» разгромили «Портленд» во втором матче плей-офф НБА, у Леброна — 10 очков

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась разгромной победой «Лейкерс» со счётом 111:88.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 31 очка и совершил 11 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 10 очков.

Самым результативным в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, набравший 18 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1−1. Следующий матч состоится 23 августа, начало — в 03:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Первый русский покер в плей-офф НХЛ. Гурьянов побил все рекорды
Овечкин без шансов вылетел из плей-офф. «Вашингтон» получил 0:4
«Бавария» заработает рекордную сумму в Лиге чемпионов
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала
Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь