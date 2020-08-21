«Лейкерс» разгромили «Портленд» во втором матче плей-офф НБА, у Леброна — 10 очков
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч ¼ финала
Встреча завершилась разгромной победой «Лейкерс» со счётом 111:88.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который оформил
Самым результативным в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, набравший 18 очков.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1−1. Следующий матч состоится 23 августа, начало — в 03:30 мск.