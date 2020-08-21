В НБА объяснили, почему новый сезон вряд ли начнётся 1 декабря

НБА довольна проведением матчей в «пузыре» Орландо, однако приоритетом лиги является присутствие болельщиков на трибунах, что прямо влияет на доходы организации. НБА не хочет организовывать очередной «пузырь» и предпочитает дождаться времени, когда опасность пандемии коронавируса пойдёт на спад и зрителей можно будет пускать на арены.