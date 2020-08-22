«Клипперс» вышли вперед в серии плей-офф НБА с «Далласом»
ТАСС, 22 августа. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Даллас» со счетом 130:122 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 22 августа. «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Даллас» со счетом 130:122 в третьем матче серии первого раунда
У победителей самым результативным стал защитник Кавай Леонард, набравший 36 очков. В составе проигравших на счету форварда Кристапса Порзингиса 34 очка и 13 подборов.
Лидер «Далласа» защитник Лука Дончич получил травму левой лодыжки в концовке третьей четверти, ушел в раздевалку, вернулся на паркет в начале четвертой четверти, но не смог продолжить игру. В этой игре Дончич сделал
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Клипперс», следующая игра состоится 23 августа (начало 22:30 мск).
Результаты других матчей дня: «Юта» — «Денвер» — 124:87 (счет в серии 2−1); «Филадельфия» — «Бостон» — 94:102 (0−3).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.