«Даллас» потерял Луку Дончича из-за травмы

Дончич вернулся в игру в четвертой четверти, однако вскоре был заменен из-за болевых ощущений. Лука успел провести на площадке 29 минут и оформить трипл-дабл из 13 очков, 10 подборов и 10 передач.

Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.



Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2−1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».