Наставник «Торонто» Нёрс назван лучшим тренером сезона в НБА
ТАСС, 22 августа. Наставник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» Ник Нёрс признан лучшим тренером регулярного сезона. Об этом сообщает
ТАСС, 22 августа. Наставник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» Ник Нёрс признан лучшим тренером регулярного сезона. Об этом сообщает
«Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав в 72 матчах 53 победы. В серии первого раунда
Нёрс возглавляет команду с 2018 года. Он привел «Торонто» к победе в