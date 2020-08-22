Наставник «Торонто» Нёрс назван лучшим тренером сезона в НБА

«Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав в 72 матчах 53 победы. В серии первого раунда плей-офф клуб играет с «Бруклином». Счет в серии до четырех побед 3−0 в пользу «Торонто».