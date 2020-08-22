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21:15 (мск), источник: ТАСС

Наставник «Торонто» Нёрс назван лучшим тренером сезона в НБА

ТАСС, 22 августа. Наставник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто» Ник Нёрс признан лучшим тренером регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AP 2020

«Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав в 72 матчах 53 победы. В серии первого раунда плей-офф клуб играет с «Бруклином». Счет в серии до четырех побед 3−0 в пользу «Торонто».

Нёрс возглавляет команду с 2018 года. Он привел «Торонто» к победе в плей-офф НБА в прошлом сезоне. Также он является главным тренером сборной Канады.

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