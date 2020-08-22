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22 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Милуоки» обыграл «Орландо» в третьем матче серии плей-офф НБА

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Баскетболисты «Милуоки» обыграли «Орландо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

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Источник: AP 2020

Игра в Орландо завершилась со счетом 121:107 (31:23, 39:20, 29:34, 22:30) в пользу «Милуоки». Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо (35 очков, 11 подборов, 7 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Милуоки». Четвертый матч пройдет 24 августа.

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