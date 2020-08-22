«Милуоки» обыграл «Орландо» в третьем матче серии плей-офф НБА

Игра в Орландо завершилась со счетом 121:107 (31:23, 39:20, 29:34, 22:30) в пользу «Милуоки». Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо (35 очков, 11 подборов, 7 передач).