Бывший игрок НБА подрался с женщиной и притворился жертвой
Бывший баскетболист Джеральд Уилкинс арестован и обвинен в нападении на двух человек на заправочной станции в Атланте. Об этом сообщает TMZ.
Бывший баскетболист Джеральд Уилкинс арестован и обвинен в нападении на двух человек на заправочной станции в Атланте. Об этом сообщает TMZ.
56-летний
Прибывшие на место представители правоохранительных органов не поверили бывшему баскетболисту. Уилкинса обвинили в нападении.
Уилкинс известен по выступлениям за «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Ванкувер Гриззлис» и «Орландо Мэджик». Американец играл на позиции атакующего защитника.