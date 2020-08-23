«Лейкерс» вышли вперед в серии плей-офф НБА с «Портлендом»

Встреча в Орландо завершилась со счетом 116:108 (25:29, 28:28, 40:29, 23:22). В составе «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (38 очков и 12 подборов) и Энтони Дэвис (29 очков и 11 подборов). У «Портленда» самыми результативными стали Дэмиан Лиллард (34 очка) и Си Джей Макколлум (28 очков).