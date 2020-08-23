«Лейкерс» вышли вперед в серии плей-офф НБА с «Портлендом»
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышел вперед в серии первого раунда
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышел вперед в серии первого раунда
Встреча в Орландо завершилась со счетом 116:108 (25:29, 28:28, 40:29, 23:22). В составе «Лейкерс» по
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующая игра пройдет 24 августа.
В другом матче «Оклахома» в овертайме обыграла «Хьюстон» (119:107) и сократила отставание в серии — 1−2.