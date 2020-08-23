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10:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» вышли вперед в серии плей-офф НБА с «Портлендом»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AFP 2020

Встреча в Орландо завершилась со счетом 116:108 (25:29, 28:28, 40:29, 23:22). В составе «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (38 очков и 12 подборов) и Энтони Дэвис (29 очков и 11 подборов). У «Портленда» самыми результативными стали Дэмиан Лиллард (34 очка) и Си Джей Макколлум (28 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лейкерс». Следующая игра пройдет 24 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Оклахома» в овертайме обыграла «Хьюстон» (119:107) и сократила отставание в серии — 1−2.

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