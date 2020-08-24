«Бостон» обыграл «Филадельфию» и стал первым четвертьфиналистом НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка. Джейсон Тейтум записал на свой счет 28 очков. У «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид (27). У Тейтума и Эмбиида по 15 и 10 подборов соответственно.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4−0 и стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.