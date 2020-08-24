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00:06 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Филадельфию» и стал первым четвертьфиналистом НБА

ТАСС, 23 августа. «Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 110:106 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка. Джейсон Тейтум записал на свой счет 28 очков. У «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид (27). У Тейтума и Эмбиида по 15 и 10 подборов соответственно.

«Бостон» выиграл серию со счетом 4−0 и стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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