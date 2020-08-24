«Бостон» обыграл «Филадельфию» и стал первым четвертьфиналистом НБА
ТАСС, 23 августа. «Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 110:106 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 23 августа. «Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 110:106 в четвертом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка. Джейсон Тейтум записал на свой счет 28 очков. У «Филадельфии» самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид (27). У Тейтума и Эмбиида по 15 и 10 подборов соответственно.
«Бостон» выиграл серию со счетом 4−0 и стал первым четвертьфиналистом
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.