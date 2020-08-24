Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» сравнять счет в серии плей-офф НБА с «Клипперс»
ТАСС, 24 августа. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в овертайме со счетом 135:133 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 24 августа. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в овертайме со счетом 135:133 в четвертом матче серии первого раунда
Лучшим игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, сделавший
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. следующая игра состоится 26 августа (начало — 04:00 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.