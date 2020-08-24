Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» сравнять счет в серии плей-офф НБА с «Клипперс»

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. следующая игра состоится 26 августа (начало — 04:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.