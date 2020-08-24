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11:34 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

ТАСС, 24 августа. «Торонто» победил «Бруклин» со счетом 150:122 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

В составе победителей самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Дабл-даблы на счету центрового Сержа Ибаки (27 очков + 15 подборов) и форварда Паскаля Сиакама (20 очков + 10 передач). У проигравших 35 очков набрал защитник Карис Леверт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий чемпион НБА выиграл серию со счетом 4−0. В ¼ финала «Торонто» сыграет с «Бостоном», который в первом раунде прошел «Филадельфию».

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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