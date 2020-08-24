«Торонто» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
ТАСС, 24 августа. «Торонто» победил «Бруклин» со счетом 150:122 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 24 августа. «Торонто» победил «Бруклин» со счетом 150:122 в четвертом матче серии первого раунда
В составе победителей самым результативным стал защитник Норман Пауэлл, набравший 29 очков.
Действующий чемпион НБА выиграл серию со счетом 4−0. В ¼ финала «Торонто» сыграет с «Бостоном», который в первом раунде прошел «Филадельфию».
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.