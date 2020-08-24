«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА. Митчелл набрал 51 очко

Источник: AP 2020

Самым результативным в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 51 очко. Дабл-дабл оформил центровой Руди Гобер (17 очков + 11 подборов). В составе «Денвера» защитник Джамал Маррей набрал 50 очков и сделал 11 подборов.

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Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Юты». Следующая игра пройдет 26 августа (начало — 01:30 мск).