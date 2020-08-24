«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА. Митчелл набрал 51 очко
ТАСС, 24 августа. «Юта» обыграла «Денвер» со счетом 129:127 в четвертом матче серии первого раунда
ТАСС, 24 августа. «Юта» обыграла «Денвер» со счетом 129:127 в четвертом матче серии первого раунда
Самым результативным в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 51 очко.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Юты». Следующая игра пройдет 26 августа (начало — 01:30 мск).
Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30.