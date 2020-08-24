Мощный дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо», «Бакс» ведут в серии — 3−1

Висконсинцы выиграли первую четверть со счётом 22:18, а к большому перерыву вели с преимуществом уже в шесть очков — 58:52. В третьей четверти «Орландо» сократил отставание от «Бакс» до трёх очков — 78:81. Но в заключительном игровом отрезке висконсинцы прибавили и одержали уверенную победу — 121:106. Благодаря этому «Бакс» повели в серии уже со счётом 3−1.