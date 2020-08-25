«Филадельфия» подтвердила увольнение Брауна с поста главного тренера
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бретт Браун уволен с поста главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бретт Браун уволен с поста главного тренера «Филадельфия Севенти Сиксерс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Ранее об этом сообщалось в СМИ. Клуб незамедлительно приступил к поиску нового главного тренера. В СМИ в качестве кандидатов на данный пост называются ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю и тренер команды университета Виллановы Джей Райт.
В нынешнем сезоне «Филадельфия» под руководством Брауна проиграла «Бостон Селтикс» со счетом 0−4 в серии первого раунда