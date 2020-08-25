«Филадельфия» подтвердила увольнение Брауна с поста главного тренера

Ранее об этом сообщалось в СМИ. Клуб незамедлительно приступил к поиску нового главного тренера. В СМИ в качестве кандидатов на данный пост называются ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю и тренер команды университета Виллановы Джей Райт.