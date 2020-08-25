Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Портленд» в игре плей-офф НБА
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче серии первого раунда
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче серии первого раунда
Встреча в Орландо завершилась со счетом 135:115 (43:25, 37:26, 32:36, 23:28). В составе «Лейкерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра состоится 26 августа.
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