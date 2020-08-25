Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Портленд» в игре плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Встреча в Орландо завершилась со счетом 135:115 (43:25, 37:26, 32:36, 23:28). В составе «Лейкерс» дабл-дабл сделал Леброн Джеймс (30 очков, 10 передач), у «Портленда» дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич (20 очков, 13 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Лейкерс». Пятая игра состоится 26 августа.

На Востоке «Майами» выиграл серию первого раунда плей-офф НБА у «Индианы» со счетом 4−0. Четвертый матч, прошедший в понедельник, завершился со счетом 99:87 в пользу «Хит».

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