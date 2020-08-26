СМИ: «Милуоки» решил бойкотировать пятый матч серии плей-офф НБА

Встреча должна была начаться в 23:00 мск в Орландо. В понедельник «Милуоки» победил «Орландо» со счетом 121:106 и повел в серии до четырех побед — 3−1.

В минувшее воскресенье полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин проводит расследование инцидента. Согласно ее заявлению, все сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в этом инциденте, оказывают содействие следствию.