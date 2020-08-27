Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все три матча
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все три матча
Ранее игроки «Милуоки» отказались выходить на пятый матч серии первого раунда
Таким образом, в среду не будут проведены игры «Милуоки» — «Орландо», «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд». Матчи будут перенесены на другие даты.
В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.