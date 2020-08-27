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09:53 (мск), источник: Sport24

«Мы требуем перемен!». В США продолжаются протестные акции, в НБА, МЛС и теннисе матчи уже отменили

Завершение сезона под вопросом.

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Источник: AP 2020

Возобновление сезона НБА — одно из главных событий этого лета. Помните, как в начале июня (после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда) в Штатах вспыхнули многотысячные акции протестов, в которых баскетболисты принимали непосредственное участие? Тогда игроки считали, что доигровка сезона направлена лишь на отвлечение мира от глобальной проблемы.

Как только мы снова начнем играть в баскетбол, в новостном пространстве произойдет переход от системного расизма к подробностям матчей. Для нас сейчас ключевое время, когда мы можем влиять на то, что происходит в сообществах. Что, если это будет происходить за счет игры? Мы спрашиваем себя: «Где и как мы можем оказать наибольший эффект?
Дуайт Ховард
центровой «Лейкерс»

Но по итогам переговоров было решено все-таки возобновить сезон. Баскетболисты приехали в Орландо, где продолжили поддерживать движение: на паркет была нанесена надпись Black Lives Matter, перед матчем игроки надевали черные футболки с соответствующими словами и преклоняли колено во время гимна, кто-то наносил Black Lives Matter и на игровую майку.

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Но после четырех игровых недель в НБА вновь обсуждают не результаты матчей, а протестные акции: в ночь с субботы на воскресенье в Кеноше (штат Висконс) полицейские несколько раз выстрелили в спину садящегося в машину афроамериканца Джейкоба Блейка. Возмущенные случившимся местные жители стали громить здания, поджигать машины и закидывать полицейских бутылками, последние в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Акции протеста не прекращаются до сих пор, погибло уже двое людей.

В НБА первыми отреагировали игроки «Милуоки Бакс», отказавшись выходить на паркет против «Орландо Мэджик» — к моменту начала матча ни одна из команд так и не вышла на площадку. Баскетболистов уже поддержали владельцы «Бакс».

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«Мы полностью на стороне игроков и поддерживаем их решение. Мы не знали о нём заранее, однако полностью с ним согласны. Есть один способ что-то поменять в обществе — придать огласке ту расовую несправедливость, с которой мы имеем дело почти каждый день. Наши игроки поступили так, как посчитали нужным, мы солидарны с ними и требуем ответственности властей за то, что происходит», — говорится в заявлении.

Вслед за «Милуоки» отказались играть баскетболисты «Хьюстона», «Оклахомы», «Портленда» и «Лейкерс».

«Нахрен все это! Мы требуем перемен! Надоело», — мнение лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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Согласна с Леброном и владелица «Лейкерс» Джинни Басс.

— Я была рада увидеть, как мы играем, и надеялась, что сегодня вечером мы завершим нашу серию. Но сегодня и всегда я поддерживаю наших игроков. После более чем 400 лет жестокости, расизма и несправедливости нам всем нужно работать вместе, чтобы сказать: Хватит!

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В итоге все матчи, назначенные на 26 августа, были отменены, а руководство лиги в экстренном порядке встретилось с игроками, чтобы обсудить дальнейшую судьбу сезона. Самыми активными сторонниками идеи завершить сезон были баскетболисты «Лейкерс» и «Клипперс», но большинство клубов выступило за продолжение сезона — да, даже «Милуоки».

Второе заседание запланировано на 11:00 по восточному времени, прямо сейчас исполнительный директор профсоюза игроков Мишель Робертс продолжает пытаться отговорить баскетболистов от бойкота. Инсайдеры отмечают, что в случае бойкота владельцы клубов разорвут действующее коллективное соглашение, а лигу ждет локаут.

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Вместе с НБА все матчи игрового дня были отменены в МЛС и МЛБ, руководство НХЛ пока молчит. Зато к бойкоту присоединились теннисисты — экс-первая ракетка мира Наоми Осака отказалась играть свой полуфинал. В итоге было решено перенести все матчи четверга на 28-е число.

— Как спорт, теннис солидарен с борьбой против расового неравенства и социальной несправедливости, которые в США опять вышли на первый план. USTA, ATP Тour и WTA решили приостановить турнир. Игры возобновятся в пятницу.

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Сегодняшний день стал первым за эти два месяца, когда практически весь спорт вновь встал на паузу. Продолжится ли он завтра — узнаем совсем скоро.

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