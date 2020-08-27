Евролига поддержала бойкотирующие из-за проблем с расизмом в США клубы НБА

Ранее игроки «Милуоки» бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против «Орландо» в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. Помимо матча «Милуоки» — «Орландо», были отложены встречи «Хьюстон» — «Оклахома» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд». Игроки клубов НБА выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), эта надпись также нанесена на паркет.

«Евролига выступает против любых проявлений расизма или дискриминации, и всякий раз, когда мы сталкивались с подобными ситуациями, к счастью, это случалось не часто, мы осуждали их и предлагали нашу полную поддержку, — подчеркнули в пресс-службе Евролиги. — Что касается ситуации с НБА, у нас нет никаких конкретных комментариев, но мы поддерживаем любые действия, которые НБА и ассоциация игроков могут предпринять в такие сложные моменты».

Журналист The Athletics Шэмс Чарания сообщает, что игроки НБА проведут встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.