Евролига поддержала бойкотирующие из-за проблем с расизмом в США клубы НБА
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига поддерживает команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игроков, решивших бойкотировать матчи
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига поддерживает команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игроков, решивших бойкотировать матчи
Ранее игроки «Милуоки» бойкотировали пятый матч серии первого раунда
«Евролига выступает против любых проявлений расизма или дискриминации, и всякий раз, когда мы сталкивались с подобными ситуациями, к счастью, это случалось не часто, мы осуждали их и предлагали нашу полную поддержку, — подчеркнули в
Журналист The Athletics Шэмс Чарания сообщает, что игроки НБА проведут встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие действия.
23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен.