Плей-офф НБА продолжится, матчи четверга перенесены
Баскетболисты НБА решили продолжить выступление в
Баскетболисты НБА решили продолжить выступление в
Об этом со ссылкой на свои источники сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
При этом матчи, которые запланированы на 27 августа, будут отложены. Дата возобновления
Напомним, ранее «Милуоки Бакс» бойкотировал пятый матч серии
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.