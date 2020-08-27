НБА выпустила заявление по возобновлению сезона
НБА выпустила заявление по поводу дальнейшего розыгрыша сезона.
НБА выпустила заявление по поводу дальнейшего розыгрыша сезона.
Сегодня в
«Игры НБА, намеченные на сегодня, не состоятся. Мы надеемся возобновить розыгрыш матчей в пятницу или субботу. Завтра планируется видеоконфернция с участием группы игроков и руководителей 13 команд, а также представителями профсоюза НБА и главой комитета по трудовым отношениям Майклом Джорданом, чтобы обсудить следующие шаги», — говорится в заявлении НБА, опубликованном в Twitter журналиста Тима Бонтемпса.
Ранее стало известно, что игроки НБА решили возобновить матчи