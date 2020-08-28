Плей-офф НБА состоится. Не только из-за страха потерять деньги: протест услышали даже в Белом доме, а единственный проигравший — Леброн Джеймс

После нескольких встреч, множества бесед и личного вмешательства бога Майкла Джордана игроки НБА все же на общем голосовании пришли к тому, что плей-офф продолжится. Ожидается, что матчи возобновятся в субботу.

Майкл Джордан | Источник: AP 2020

Причины такого решения были предсказуемы:

• сам протест вышел хаотичным и чем дальше, тем все более неорганизованным;.

• начавшие бучу игроки «Милуоки», как выяснилось, вовсе не собирались бойкотировать весь плей-офф;.

• часть лиги не готова так сильно подставляться финансово;.

• часть лиги считает, что именно плей-офф дает оптимальные возможности для того, чтобы доносить свое отношение;.

• цели игроков были не совсем понятны, но их точно услышали: на их протест отозвались другие лиги и спортсмены, перед ними отчитывались власти Висконсина, их точка зрения стала интересна в Белом доме.

Что произошло за эти 24 часа?

Что было в раздевалке «Милуоки»?

Игрокам «Бакс» пришлось потом долго извиняться перед профсоюзом: они поставили лидеров лиги в ситуацию, когда пришлось разруливать уже на ходу, без плана, без учета всех плюсов и минусов, без понимания конкретных целей.

Арена «Милуоки Бакс» | Источник: AFP 2020

Спасибо тебе, Джордж Хилл.

«Бакс» не уведомили никого о том, что собираются бойкотировать игру с «Орландо» — ни президента профсоюза Криса Пола, ни самих коллег из «Мэджик», которые вовсю разминались почти до предполагаемого начала матча.

«Я приехал на арену и думал, что мы будем играть», — сообщил после один из «Бакс».

В раздевалке «Милуоки» сначала пытались пообщаться с родственниками Джейкоба Блэйка, чернокожего, пострадавшего от полицейских.

Затем переговорили с владельцем клуба Марком Лэсри, который помог им связаться с вице-губернатором Вискониса Манделой Барнсом и главным прокурором штата Джошем Колом. Игроки спрашивали, как они могут повлиять на ситуацию и почему полицейский, стрелявший в Блэйка, до сих пор не арестован.

Затем в течение трех часов они силились сформулировать, почему все же не стали выходить на площадку.

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К этому моменту уже было известно, что все остальные команды решили последовать их примеру — пятые матчи серий были отменены.

Что обсуждалось на первой встрече профсоюза?

Быстро выяснилось, что у игроков нет ясного понимания, как действовать дальше. Для начала все вместе отчихвостили «Бакс» — Кайл Корвер начал было извиняться, Яннис Адетокумбо сказал ему, что делать этого не стоит. Оказалось, что в «Милуоки» и не ждали такого повсеместного отклика (а их примеру к тому моменту уже последовали в бейсболе и женской НБА) и решали свои локальные висконсинские вопросики.

Дальше игроки обсуждали следующие проблемы:

1. Финансовые потери.

Юристы профсоюза объяснили, что в случае отказа от плей-офф игроки потеряют от 15 до 35 процентов зарплат в этом сезоне (так они теряют всего 5%) и около 25−30 процентов в следующем.

Также исполнительный директор Мишель Робертс предупредила, что следующее коллективное соглашение после демарша уже под вопросом.

В случае отмены плей-офф клубы НБА потеряли бы миллиард долларов.

2. Цели бойкота.

Такие вопросы, наверное, стоит проговаривать до самого бойкота, но тут все произошло слишком спонтанно.

Одним из самых активных спикеров был форвард «Бостона» Джейлен Браун. Он задал присутствующим один, но немаловажный вопрос: «Что будет дальше, если они покинут “пузырь” и разъедутся по домам? Собираются ли игроки выходить на протесты против полицейского насилия и расовой несправедливости или просто будут тусоваться с родными и друзьями?».

Форвард «Бостона» Джейлен Браун | Источник: AFP 2020

Ему никто не ответил.

Говоря о целях, как раз вспомнили об инициативе Леброна Джеймса «Больше, чем голосование», призывающей чернокожих участвовать в выборах президента. Оказалось, что лишь 20 процентов игроков НБА зарегистрировались. Тут уж взбучку от Криса Пола получили все, кто стоит за все хорошее, но забывает об элементарных гражданских правах.

3. Играть или не играть.

Уже после акции «Милуоки» так получилось, что игроки НБА раскололись на два лагеря.

Один возглавили президент профсоюза Крис Пол (с самой большой зарплатой в «пузыре») и его зам Андре Игудала (тоже с немаленькой). Они проводили консультации с лидерами команд (например, с Донованом Митчеллом и Джейсоном Тэйтумом), объясняли масштаб финансовых потерь и убеждали, что «пузырь» — наилучшее место для того, чтобы что-то изменить и привлечь внимание к проблемам. С ними солидаризировался главный тренер «Клипперс» Док Риверс: он выступил с речью о том, что «сила игроков — в их таланте».

Во втором оказались Леброн Джеймс и Кавай Ленард, а также примкнувшие к ним «Лейкерс» и «Клипперс» (даже не согласные с позицией лидеров, но не рискующие пойти против них). Они убеждали, что нужно идти до конца — давить на владельцев и делать все, чтобы те использовали свои огромные ресурсы в борьбе за социальную справедливость. (На параллельной встрече владельцы говорили о том, что они и так делают все возможное — например, создали фонд для помощи чернокожему населению, куда в следующие 10 лет будет перечислено 300 миллионов долларов).

Интересный штрих: Патрик Беверли попросил, чтобы перед голосованием тренеры покинули собрание, так как игроки не хотят при них показывать, кто хочет выступать дальше, а кто — нет. После ухода Риверса «Клипперс» и «Лейкерс» проголосовали за бойкот плей-офф.

В итоге все переругались.

Леброн Джеймс ушел с собрания еще до конца (и увел с собой «Лейкерс» и «Клипперс»).

Леброн Джеймс и баскетболисты «Лейкерс» | Источник: AFP 2020

Завершал мероприятие Юдонис Хаслем, который бросил риторический вопрос: есть ли смысл продолжать плей-офф без двух основных фаворитов?

Позже узнали, что даже среди самих «Лейкерс» никакого единства нет — команда до ночи спорила на отдельной встрече. «Они готовы были сделать то, что захочет Леброн, — цитирует The Athletic источник в клубе. — Леброн сказал, что ему нужно подумать до утра».

Если это требует отдельного уточнения, то: Энтони Дэвис заявил, что ему вообще все равно и он как все.

Что случилось на сегодняшней встрече профсоюза?

К утру Джеймс радикально изменил мнение.

На втором собрании профсоюза все команды проголосовали за то, чтобы завершить плей-офф. Источники сообщают, что на этом собрании сам Леброн не произнес ни одного слова.

Остальные выводы получились не очень конкретными:

• игроки «хотят найти новые и более совершенные способы делать заявления на тему социальной справедливости»;.

• также сегодня состоится встреча с владельцами, на которой будут присутствовать по два представителя от каждой команды, «чтобы сформулировать планы, как бороться с расовой несправедливостью»;.

• игроки заручились поддержкой владельцев, даже несмотря на то, что акция носила столько несуразный характер и могла стоить лиге очень дорого: в абсолютной эмпатии к игрокам были единодушны все, даже дружбан Трампа Тилман Фертитта выразил недоумение по поводу того, что президент называет НБА «политическим объединением».

Почему Леброн — единственный проигравший?

Леброн Джеймс | Источник: Reuters

Цели у бойкота были крайне расплывчатые. Игроки НБА пришли в ярость из-за очередного примера ментовского произвола и не могли не сделать хоть что-то. Так как, кроме того, чтобы чего бы то ни стоило показать свою боль и обратить внимания властей на проблему, других задач вроде бы не стояло, то можно считать, что все прошло довольно успешно. Власти Висконсина отчитывались лично. Новость о бойкоте взорвала медийное пространство и спровоцировала акции в других лигах. Ее заметили в Белом доме — старший советник Трампа Джаред Кушнер уже пообещал встретиться с Леброном Джеймсом.

Не так плохо для 200 черных ребят, которые просто слегка психанули.

(Для 200, «бездельников», как мы тут узнали от господ, которые показывают себя, главным образом позорясь в баталиях с самым талантливым хоккеистом планеты).

Так при чем тут Джеймс?

Леброн Джеймс — как минимум для Белого дома — остается лицом лиги. И все же в данной ситуации его позиции оказались крайне слабыми.

Лейтмотив протеста — кризис лидерства в лиге. «Милуоки» действовали совершенно спонтанно и подставили Короля. Потом он недооценил финансовые интересы одной части игроков и не предложил никакой четкой программы для другой. В итоге был вынужден подчиниться мнению большинства. А потом все его раздумья еще были зафиксированы инсайдерами.

По шкале лидерства имени капитана Джона Сильвера — это 2 балла из 10.

Самое смешное, что фигуру Леброна в качестве лидера НБА заслонил Майкл Джордан. Сообщается, что владелец «Шарлотт» — равно уважаемая фигура и среди игроков, и среди владельцев — в эти 24 часа и был тем человеком, который увел бойкот в конструктивную плоскость: именно он держал связь с Крисом Полом — и, по сути, пообещал поддержать повестку игроков на встрече управляющих, а взамен попросил сделать все для возобновления сезона. Именно он сделал так, чтобы отзывы со стороны владельцев были исключительно позитивными и в них не было ни досады, ни разочарования, ни злости, а лишь желание помочь. «Сейчас важно слушать, а не говорить», — цитирует его ESPN.

Как оказалось, Леброн в этот раз непосредственно боролся с Джорданом, уже на политическом поле. И с треском проиграл.