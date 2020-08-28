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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НБА решила возобновить матчи 29 августа

Матчи плей-офф НБА возобновятся 29 августа.

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Источник: AP 2020

Об этом говорится в совместном заявлении лиги и ассоциации игроков НБА. Ранее игры были перенесены из-за бойкота игроков, протестовавших против полицейского насилия и расизма в США.

Сообщается, что все стороны согласились возобновить матчи после переговоров. 23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НБА и НХЛ были перенесены, как и матчи MLB и MLS были. НХЛ ранее также объявила о возобновлении плей-офф.

Ранее сообщалось, что 29 августа должны состояться матчи в сериях «Орландо» — «Милуоки», «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» — «Портленд», а игры «Клипперс» — «Даллас», «Юта» — «Денвер», а также «Торонто» — «Бостон» запланированы на 30 августа.

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